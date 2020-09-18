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На брянском участке российско-украинской границы образовалась пробка

На данный момент на выезде из России находится 42 грузовых автомобиля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Водителям большегрузов, выезжающим на территорию Украины, рекомендуют выбирать для пересечения границы другие МАПП.

Водителям большегрузов, выезжающим на территорию Украины, рекомендуют выбирать для пересечения границы другие МАПП.

Фото: пресс-служба Брянской таможни

На брянском участке российско-украинской границы образовалась пробка. На многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи скопились десятки большегрузных автомобилей.

Как пояснили в пресс-службе Брянской таможни, это связано со снижением скорости транспортного потока на въезд в украинский пункт пропуска Сеньковка.

На данный момент на выезде из России находится 42 грузовых автомобиля. Легковые машины пропускают без задержек. На въезде в Россию очередей нет.

Водителям большегрузов, выезжающим на территорию Украины, рекомендуют выбирать для пересечения границы другие многосторонние автомобильные пункты пропуска.

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