Водителям большегрузов, выезжающим на территорию Украины, рекомендуют выбирать для пересечения границы другие МАПП. Фото: пресс-служба Брянской таможни

На брянском участке российско-украинской границы образовалась пробка. На многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи скопились десятки большегрузных автомобилей.

Как пояснили в пресс-службе Брянской таможни, это связано со снижением скорости транспортного потока на въезд в украинский пункт пропуска Сеньковка.

На данный момент на выезде из России находится 42 грузовых автомобиля. Легковые машины пропускают без задержек. На въезде в Россию очередей нет.

Водителям большегрузов, выезжающим на территорию Украины, рекомендуют выбирать для пересечения границы другие многосторонние автомобильные пункты пропуска.

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