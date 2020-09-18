В Брянске в аварии на проспекте Ленина чуть не пострадала 6-летняя девочка

Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянске появились подробности аварии на проспекте Ленина. Мы уже сообщали, что около полуночи 18 сентября в центре города столкнулись три легковых автомобиля. О подробностях ДТП рассказали в областной Госавтоинспекции.

Двигавшийся со стороны улицы Арсенальной в сторону улицы Фокино 33-летний водитель «Фольксваген Туарег» врезался в стоящий в левом ряду на повороте на улицу Горького в сторону Калинина автомобиль «Тойота Вилл».

«Тойоту» под управлением 35-летнего водителя отбросило на встречку, где она столкнулась с автомобилем «Митцубиси Лансер», за рулем которого был 21-летний молодой человек.

Водителя «Тойоты Вилл» доставили в больницу с тяжелыми травмами. 43-летняя пассажирка «Митцубиси» получила перелом носа, ее отпустили домой с назначением лечения. 6-летняя пассажирка этого же автомобиля не пострадала.

Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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