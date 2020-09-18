От COVID-19 скончались еще два жителя региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели 67 пациентов. От COVID-19 скончались еще два жителя региона. За сутки выполнили 1413 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8878 человек подтвердили диагноз, вылечились 7233 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

В Брянске второй день подряд выявляют по 15 заболевших. Значительно возросло число новых случаев заболевания в Брянском (12) и в Дятьковском (11) районах. Всего опасную болезнь диагностировали в 11 муниципальных образованиях региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 сентября 2020 года:

— Брянск – 3740 (+15)

— Брянский район – 747 (+12)

— Дятьковский район – 508 (+11)

— Карачевский район – 327 (+1)

— Унечский район – 278

— Сельцо – 255

— Погарский район – 200

— Новозыбков – 206 (+1)

— Жуковский район – 233 (+1)

— Трубчевский район – 202

— Фокино – 186

— Стародубский район – 175

— Клинцы – 157

— Климовский район – 157

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 143

— Клетнянский район – 113

— Навлинский район – 112

— Дубровский район – 113 (+1)

— Брасовский район – 112

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Гордеевский район – 59 (+1)

— Клинцовский район – 60 (+2)

— Жирятинский район – 58 (+1)

— Севский район – 43

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 27 (+2)

— Иногородние – 25.

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