От COVID-19 скончались еще два жителя региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели 67 пациентов. От COVID-19 скончались еще два жителя региона. За сутки выполнили 1413 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8878 человек подтвердили диагноз, вылечились 7233 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.
В Брянске второй день подряд выявляют по 15 заболевших. Значительно возросло число новых случаев заболевания в Брянском (12) и в Дятьковском (11) районах. Всего опасную болезнь диагностировали в 11 муниципальных образованиях региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 сентября 2020 года:
— Брянск – 3740 (+15)
— Брянский район – 747 (+12)
— Дятьковский район – 508 (+11)
— Карачевский район – 327 (+1)
— Унечский район – 278
— Сельцо – 255
— Погарский район – 200
— Новозыбков – 206 (+1)
— Жуковский район – 233 (+1)
— Трубчевский район – 202
— Фокино – 186
— Стародубский район – 175
— Клинцы – 157
— Климовский район – 157
— Мглинский район – 154
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 143
— Клетнянский район – 113
— Навлинский район – 112
— Дубровский район – 113 (+1)
— Брасовский район – 112
— Комаричский район – 98
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 65
— Гордеевский район – 59 (+1)
— Клинцовский район – 60 (+2)
— Жирятинский район – 58 (+1)
— Севский район – 43
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 27 (+2)
— Иногородние – 25.
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