День города Брянска-2020: открытие моста, поваленные деревья и фейерверк

Началось празднование Дня города с возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

День города Брянска-2020 отмечали в четверг, 17 сентября. В этом году из-за коронавируса празднование прошло без привычных парада поколений и торжественных митингов на центральных площадях. Многие мероприятия в этот раз состоялись в онлайн-формате.

Некоторые патриотические акции провели в традиционной форме с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Началось празднование Дня города с возложения венков и цветов к памятникам на площади Воинской славы и площади Партизан. Также руководители области и города почтили память павших у воинского мемориала на центральном кладбище Советского района Брянска.

Руководители области и города почтили память павших. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В День города состоялось торжественное открытие первой очереди Литейного моста, построенной в кратчайшие сроки. Объект по контракту должны были сдать в конце 2021 года. Но подрядчики справились значительно раньше. По новой дорожной артерии первой проехала тяжелая техника, выпущенная Брянским автомобильным заводом.

По новой дорожной артерии первой проехала тяжелая техника, выпущенная Брянским автомобильным заводом. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

17 сентября на площади Карла Маркса можно было увидеть ретро-автомобили и мототехнику. В центре города разместили больше 40 раритетных автомобилей и мотоциклов различных лет выпуска. Горожане с интересом рассматривали старинные модели автомобилей и фотографировались на их фоне.

В центре города разместили больше 40 раритетных автомобилей и мотоциклов различных лет выпуска. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Основные патриотические мероприятия в День города состоялись на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна». Здесь руководители области и города открыли недавно отремонтированный Музей истории партизанского движения.

На Партизанской поляне в торжественной обстановке вручили грамоты о присвоении почетного звания «Населенный пункт партизанской славы» четырем городам и селам Брянщины. Такое наименование получили город Севск, поселки Витемля Погарского района и Бытошь Дятьковского района и деревня Стеклянная Радица.

В День освобождения от немецко-фашистских захватчиков на Партизанской поляне приняли в ряды движения «Юнармия» 25 брянских юношей и девушек. Молодые люди принесли клятву верности Отечеству и юнармейскому движению. На сегодняшний день на Брянщине в 400 отрядах движения «Юнармия» состоит более 14 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

В этом году День города Брянска ознаменовался разгулом стихии. Во второй половине дня на город пришел мощный грозовой фронт. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в целом по области сильный ветер повалил 22 дерева. В Брянске упавшие деревья повредили несколько автомобилей в Бежице, заблокировали движение троллейбусов на въезде в Володарский район. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Непогода не помешала праздничному фейерверку, который взмыл над Курганом Бессмертия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Из-за стихии отменили некоторые запланированные концерты на открытом воздухе. При этом непогода не помешала праздничному фейерверку, который взмыл над Курганом Бессмертия в половину десятого вечера и стал завершением празднования Дня города Брянска.

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