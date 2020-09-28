Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 сентября 2020 года

Общее число всех COVID-положительных на Брянщине достигло 9291. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Брянской области зафиксировали 52 новых случая коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 9291. При этом коэффициент распространения коронавируса вырос (примерно на 0,12). Его обновленная величина равна 0,92.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 53 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 7507 (это 80,8% от общего числа инфицированных). Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 37, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске – 29. На втором месте оказался Выгоничский район (8), на третьей – Дятьковский (6). Еще у восьми районов произошла прибавка заболеваемости в 1-2 случая.

Сейчас условный ТОП-3 муниципалитетов с наибольшим числом COVID-19 выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 3950, 783 и 551 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1658 тестов на коронавирус. А их суммарное число с начала пандемии немного не дошло до 170,6 тысяч.

Фото: vk.com, официальный канал "Оперштаб Брянской области".

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