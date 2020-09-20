В Брянской области прогнозируют заморозки до минус двух

Днем воздух прогреется до 19 тепла.

В Брянской области в ночь на понедельник, 21 сентября, прогнозируют заморозки. Температура может опуститься до минус двух градусов. Из-за этого возрастает вероятность пожаров, и могут погибнуть сельскохозяйственные культуры. Ночью температура будет от 0 до плюс пяти.

Днем воздух прогреется до 19 градусов тепла, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Ночью ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, днем - 6-11 метров в секунду.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями.

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