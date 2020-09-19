Команда сделала традиционное победное фото в раздевалке. Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" одержало победу в игре с командой "Текстильщик" из Иванова. Матч прошел в субботу, 19 сентября, на стадионе в Брянске. И закончился со счетом 1:0.

Гол забил на 86-й минуте матча Николай Мараев.

Победная игра стала первой для сине-белых после трех технических поражений. Команду отправили на двухнедельный карантин 4 сентября. Сразу у 11 игроков выявили коронавирус. После этого никто из команды не заболел.

После матча "Динамо-Брянск" находится на 11-й строчке турнирной таблицы. Следующая игра должна пройти 23 сентября. Наши футболисты встретятся с командой "Крылья Советов" из Самары.

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