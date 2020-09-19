Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 49 человек. Выздоровели 55 пациентов. За сутки выполнили 1338 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8927 человек подтвердили диагноз, вылечились 7288 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.
В Брянске выявили 23 заболевших. В Дятьковском районе на сегодня диагноз подтвердили еще у 10 пациентов. Пять заболевших в Брянском районе. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 сентября 2020 года:
— Брянск – 3763 (+23)
— Брянский район – 752 (+5)
— Дятьковский район – 518 (+10)
— Карачевский район – 329 (+2)
— Унечский район – 278
— Сельцо – 255
— Жуковский район – 234 (+1)
— Новозыбков – 206
— Трубчевский район – 202
— Погарский район – 200
— Фокино – 186
— Стародубский район – 176 (+1)
— Клинцы – 157
— Климовский район – 157
— Мглинский район – 154
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 146 (+3)
— Клетнянский район – 115 (+2)
— Дубровский район – 114 (+1)
— Навлинский район – 113 (+1)
— Брасовский район – 112
— Комаричский район – 98
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 65
— Клинцовский район – 60
— Гордеевский район – 59
— Жирятинский район – 58
— Севский район – 43
— Злынковский район – 27
— Рогнединский район – 26
— Иногородние – 25.
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