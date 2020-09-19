Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 49 человек. Выздоровели 55 пациентов. За сутки выполнили 1338 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8927 человек подтвердили диагноз, вылечились 7288 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

В Брянске выявили 23 заболевших. В Дятьковском районе на сегодня диагноз подтвердили еще у 10 пациентов. Пять заболевших в Брянском районе. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 сентября 2020 года:

— Брянск – 3763 (+23)

— Брянский район – 752 (+5)

— Дятьковский район – 518 (+10)

— Карачевский район – 329 (+2)

— Унечский район – 278

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 234 (+1)

— Новозыбков – 206

— Трубчевский район – 202

— Погарский район – 200

— Фокино – 186

— Стародубский район – 176 (+1)

— Клинцы – 157

— Климовский район – 157

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 146 (+3)

— Клетнянский район – 115 (+2)

— Дубровский район – 114 (+1)

— Навлинский район – 113 (+1)

— Брасовский район – 112

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Клинцовский район – 60

— Гордеевский район – 59

— Жирятинский район – 58

— Севский район – 43

— Злынковский район – 27

— Рогнединский район – 26

— Иногородние – 25.

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