В День освобождения Брянской области в Дубровке открыли сквер «Партизанской Славы»

Фото: Людмила МАЛАЯ.

В Дубровское районе, как и по всей области, 17 сентября День освобождения Брянщины от немецко-фашистких захватчиков. Пожалуй, самым ярким и долгожданным для дубровчан стало открытие сквера и стелы «Дубровка - поселок партизанской Славы».

На торжественную церемонию пригласили представителей областных и районных властей, ветеранов Великой Отечественной войны Александру Николаевну Морозенкову и Анастасию Григорьевну Мареину, ветеранов локальных войн, юнармейцев, школьников.

На открытие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны: Александру Николаевну Морозенкову и Анастасию Григорьевну Мареину. Фото: Людмила МАЛАЯ.

- Дубровский район в довоенное время насчитывал без малого 50 тысяч человек, - сказал глава администрации Дубровского района Игорь Шевелев. - После завершения Великой Отечественной войны, по переписи 1945 года, в районе насчитывалось 35 тысяч человек. Увеличения населения в те годы не произошло, поскольку в годы войны была нанесена такая рана, которая не заживает до сих пор. И сегодня мы стараемся, чтобы память о войне, о героизме тех людей, которые отдали свои жизни в годы войны, жила в веках.

Почетные грамоты администрации Дубровского района и райсовета вручили руководителям и представителям организаций, принимавших участие в строительстве сквера «Партизанской Славы».

Глава райадминистрации вручил благодарности подрядчикам, которые строили сквер. Фото: Людмила МАЛАЯ.

И вот настал волнующий и торжественный момент. Перед стелой «Дубровка - поселок Партизанской Славы» перерезали красную ленточку. Светлую память героев, погибших на полях сражений, почтили минутой молчания. Затем все участники возложили к стеле цветы.

После открытия стелы собравшиеся возложили цветы к памятнику. Фото: Людмила МАЛАЯ.

Сквер и стела расположены в центре Дубровки. Строительство объекта велось в рамках программы инициативного бюджетирования.

Высокого звания «Поселок Партизанской Славы» Дубровка удостоилась в 2019 году. На самой стеле золотыми буквами написано: «Дубровка - поселок Партизанской Славы». Снизу, ближе к основанию стелы – оттиск грамоты, которая удостоверяет присвоение поселку Дубровка «за выдающиеся заслуги в годы Великой Отечественной войны и большой вклад в партизанское движение на Брянщине почетного звания Брянской области «Поселок Партизанской Славы».

Звания «Поселок Партизанской Славы» Дубровка удостоилась в 2019 году. Фото: Людмила МАЛАЯ.

Дубровка может заслуженно гордиться почетным званием «Поселок партизанской Славы». Дубровский партизанский отряд был сформирован одним из первых на Брянщине в начале августа 1941 года. Подвиг наших земляков, Сергутина Алексея Павловича, Перхунова Ивана Ивановича, Данченкова Федора Семеновича, Гайдукова Ильи Кузьмича, Пижурина Андрея Абрамовича, Макарьева Ильи Петровича и других навсегда остался в истории нашего края. Золотыми буквами вписаны имена героев в историю нашей Родины. Имена героев живут в нашей памяти, именами героев названы улицы нашего поселка, имена героев увековечены на мемориальных досках на фасадах домов.

Жители поселка не сомневаются, что сквер «Партизанской Славы» обязательно станет еще одной достопримечательностью Дубровского района.

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