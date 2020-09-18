Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 сентября 2020 года

17 сентября в Брянске отметили День города. Из-за коронавируса празднование прошло в урезанном формате. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 18 сентября 2020 года заболели 48 человек. Выздоровели 53 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1374 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8830 человек подтвердили диагноз, вылечились 7166 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

За сутки в Брянске выявили 15 заболевших. В Дятьковском районе у 13 человек подтвердили коронавирус. В Брянском районе тесты показали положительный результат в шести случаях. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах области.

За сутки в Брянске выявили 15 заболевших. В Дятьковском районе у 13 человек подтвердили коронавирус. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

17 сентября в Брянске отметили День города. Из-за коронавируса празднование прошло в урезанном формате: без парада поколений и митингов на центральных площадях.

С учетом требований Роспотребнадзора в городе состоялось несколько патриотических акций. Утром руководители региона возложили венки и цветы к памятникам войны.

На мемориальном комплексе «Партизанская поляна» прошла церемония вручения почетных званий «Населенный пункт партизанской славы» четырем городам и селам Брянщины.

Здесь же приняли в ряды движения «Юнармия» 25 юношей и девушек. Кроме этого, в день города Брянска на Партизанской поляне после ремонта открыли Музей истории партизанского движения.

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