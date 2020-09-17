В ряды Юнармии вступили 25 жителей Брянской области

Молодые люди произнесли клятву на верность Родине на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

17 сентября, в День освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, в ряды движения «Юнармия» вступили 25 юношей и девушек.

Молодые люди произнесли клятву на верность Родине на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Юнармейские значки им вручили руководители Брянщины, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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