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В ряды Юнармии вступили 25 жителей Брянской области

Торжественная церемония прошла 17 сентября
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Молодые люди произнесли клятву на верность Родине на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Молодые люди произнесли клятву на верность Родине на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

17 сентября, в День освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, в ряды движения «Юнармия» вступили 25 юношей и девушек.

Молодые люди произнесли клятву на верность Родине на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Юнармейские значки им вручили руководители Брянщины, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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