В Брянске гремит и сверкает

Накануне об ухудшении погоды предупреждали в региональном МЧС. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В День города, 17 сентября, на Брянск обрушилась стихия. Около пяти часов вечера начала надвигаться грозовая туча. В течение получаса небо полностью почернело, и началась сильная гроза.

До этого мощный ветер повалил несколько деревьев в разных районах города. Последствия разгула стихии оперативно устраняли сотрудники спасательных служб.

Накануне об ухудшении погоды предупреждали в региональном МЧС. По прогнозам, ветер местами может достигать 20 метров в секунду. Как сообщают погодные интернет–сервисы, дождь в ближайшие два часа не прекратится.

Напомним, сегодня в 21.30 в Брянске на Кургане Бессмертия должны дать салют в честь Дня города.

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