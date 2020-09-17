Четыре брянских населенных пункта получили почетные звания партизанской славы

Фото: Волонтеры культуры Брянской области.

В Брянской области 17 сентября присвоили почетные звания четырем населенным пунктам региона. Торжественная церемония прошла на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» в День города Брянска.

Грамоту о присвоении звания «Город партизанской славы» вручили городу Севску. Поселки Витемля Погарского района и Бытошь Дятьковского района стали «Поселками партизанской славы».

Деревня Стеклянная Радица получила почетное звание «Населенный пункт партизанской славы». Для участников праздника выступили творческие коллективы региона, рассказали волонтеры культуры Брянской области.

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