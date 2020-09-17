В центре Брянска открылась выставка ретро-техники

В День города на площади Карла Маркса разместили больше 40 раритетных машин и мотоциклов, выпущенных в разные годы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 17 сентября открылась выставка ретро-автомобилей и мототехники. В День города на площади Карла Маркса разместили больше 40 раритетных машин и мотоциклов, выпущенных в разные годы.

Жители Брянска и области с интересом рассматривают уникальные экспонаты и фотографируются на их фоне.

На расположенной около Круглого сквера сцене для гостей праздника выступают творческие коллективы города и области. В честь Дня города для присутствующих проводят разнообразные конкурсы и викторины.

Выставка будет работать до 17.00, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. Возрастные ограничения – 0+.

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