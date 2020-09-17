За сутки в Брянске выявили 15 заболевших. В Дятьковском районе у 13 человек подтвердили коронавирус.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели 53 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1374 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8830 человек подтвердили диагноз, вылечились 7166 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
За сутки в Брянске выявили 15 заболевших. В Дятьковском районе у 13 человек подтвердили коронавирус. В Брянском районе тесты показали положительный результат в шести случаях. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 сентября 2020 года:
— Брянск – 3725 (+15)
— Брянский район – 735 (+6)
— Дятьковский район – 497 (+13)
— Карачевский район – 326 (+1)
— Унечский район – 278
— Сельцо – 255
— Погарский район – 200 (+2)
— Новозыбков – 205 (+2)
— Жуковский район – 232 (+3)
— Трубчевский район – 202
— Фокино – 186
— Стародубский район – 175
— Клинцы – 157
— Климовский район – 157
— Мглинский район – 154 (+1)
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 143 (+1)
— Клетнянский район – 113
— Навлинский район – 112
— Дубровский район – 112
— Брасовский район – 112
— Комаричский район – 98
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 65 (+1)
— Гордеевский район – 58 (+1)
— Клинцовский район – 58 (+1)
— Жирятинский район – 57
— Севский район – 43 (+1)
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 25
— Иногородние – 25.
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