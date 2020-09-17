За сутки в Брянске выявили 15 заболевших. В Дятьковском районе у 13 человек подтвердили коронавирус. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели 53 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1374 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8830 человек подтвердили диагноз, вылечились 7166 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

За сутки в Брянске выявили 15 заболевших. В Дятьковском районе у 13 человек подтвердили коронавирус. В Брянском районе тесты показали положительный результат в шести случаях. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 сентября 2020 года:

— Брянск – 3725 (+15)

— Брянский район – 735 (+6)

— Дятьковский район – 497 (+13)

— Карачевский район – 326 (+1)

— Унечский район – 278

— Сельцо – 255

— Погарский район – 200 (+2)

— Новозыбков – 205 (+2)

— Жуковский район – 232 (+3)

— Трубчевский район – 202

— Фокино – 186

— Стародубский район – 175

— Клинцы – 157

— Климовский район – 157

— Мглинский район – 154 (+1)

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 143 (+1)

— Клетнянский район – 113

— Навлинский район – 112

— Дубровский район – 112

— Брасовский район – 112

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65 (+1)

— Гордеевский район – 58 (+1)

— Клинцовский район – 58 (+1)

— Жирятинский район – 57

— Севский район – 43 (+1)

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 25

— Иногородние – 25.

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