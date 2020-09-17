В Брянске празднование Дня города началось с возложения цветов к памятникам

Утром 17 сентября руководители области и города возложили венки и цветы к воинскому захоронению на центральном кладбище Советского района. Также память павших почтили на мемориалах на площади Партизан и площади Воинской славы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске началось празднование 1035-летия со дня основания города и 77-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Утром 17 сентября руководители области и города возложили венки и цветы к воинскому захоронению на центральном кладбище Советского района.

Также память павших почтили на мемориалах на площади Партизан и площади Воинской славы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса празднование Дня города Брянска проходит без традиционного митинга и парада. Большинство праздничных акций проводят в онлайн-режиме.

В обычном формате запланированы небольшие концерты во дворах жилых домов, в городских парках. Вечером в 21.30 на Кургане Бессмертия дадут праздничный фейерверк.

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