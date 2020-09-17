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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 сентября 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 17 сентября 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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17 сентября в Брянске отмечают День города. В этом году из-за коронавируса празднование пройдет в непривычном для горожан формате.

17 сентября в Брянске отмечают День города. В этом году из-за коронавируса празднование пройдет в непривычном для горожан формате.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 17 сентября коронавирусом заболели 49 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1278 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8782 человек подтвердили диагноз, вылечились 7113 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 29 человек. В Брянском районе тесты показали положительный результат в семи случаях. Всего опасную болезнь диагностировали в 11 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

17 сентября в Брянске отмечают День города. В этом году из-за коронавируса празднование пройдет в непривычном для горожан формате. Не будет традиционного парада поколений и торжественного митинга. Многие праздничные акции пройдут в онлайн-формате.

Тем не менее, в честь 77-й годовщины освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков и 1035-летия города на Кургане Бессмертия в 21.30 прозвучат залпы победного салюта.

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КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Брянской области 2020: последние новости

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