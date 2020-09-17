Профсоюз Брянскэнерго – надежный друг и помощник работников энергопредприятия

Фото: "Россети-Центр".

В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александра Косарима поступило благодарственное письмо от председателя Брянской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Марины Могилевцевой. Она благодарит руководителя энергопредприятия за совместную работу по развитию социального партнерства в энергетической отрасли Брянской области в сфере защиты социально – трудовых прав и законных интересов трудящихся.

Фото: "Россети-Центр".

«Примите слова искренней признательности за создание благоприятных условий труда и быта работников Вашей организации. За многолетнее сотрудничество, внимание, заботу и поддержку, которую Вы оказываете первичной профсоюзной организации Брянскэнерго. Благодаря Вашей поддержке, принципиальной позиции, инициативе мы добиваемся реальных успехов во благо членов профсоюза», - говорится в письме.

В филиале действует единый коллективный договор ПАО «МРСК Центра», в котором определены режим труда и отдыха работников, оплата труда, занятость, льготы, различные гарантии и компенсации. Им регулярно оказывается материальная помощь от первичной профсоюзной организации (ППО) Брянскэнерго при определенных жизненных ситуациях: при заключении брака, рождении ребенка, поступлению детей в первый класс, в случае болезни. В этом году выплаты от ППО ко Дню семьи любви и верности получили 38 многодетных сотрудников филиала.

Родителям, чьи дети этим летом были в загородных и пришкольных лагерях Брянской области, компенсированы затраты на детские путевки. Энергетики получают от профсоюза льготные билеты в цирк, театр, абонементы в бассейны городов Брянска и Клинцы, а также на посещение кинотеатров, детских развлекательных центров.

Заботясь о повышении производительности труда и комфорта сотрудников Брянскэнерго, ППО оснащает производственные подразделения филиала необходимой бытовой техникой. При содействии профсоюза на предприятии на постоянной основе организовано оказание помощи ветеранам и пенсионерам.

Наибольшая поддержка этой категории была оказана в период пандемии коронавируса, когда одинокие пожилые люди оказались в более сложной ситуации, чем остальные категории граждан. В Брянскэнерго был организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители профсоюза филиала. Волонтеры Брянскэнерго посещали пенсионеров, бывших работников энергосистемы. Они доставляли им продукты первой необходимости: крупы, овощи и фрукты, а также лекарства. Силами профсоюза было организовано поздравление участников Великой Отечественной войны с 75-летием со Дня Победы.

- Задача профсоюзной организации предприятия – защищать интересы работников, - говорит председатель ППО Брянскэнерго Марианна Проскоченко. – Во многом от нашей деятельности зависит микроклимат в коллективе, что сказывается на производительности труда работников. Поэтому мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам, охватывая различные сферы их жизни.