В Брянск поступило около 40 доз вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавиурса поступит в гражданский оборот не раньше января-февраля следующего года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянскую область поступил первый транш новой вакцины от коронавируса "Спутник-В" - порядка 40 доз. Прививку, в первую очередь, сделают медицинским работникам. Первые вакцинированные от covid-19 в регионе появятся уже в октябре, сообщает ГТРК "Брянск".

В конце октября Брянская область получит второй транш вакцины.

- Конечно, 40 доз проблему не решит, - сказала главный внештатный эпидемиолог регионального департамента здравоохранения Наталья Смиргинс. - С поставкой второго, третьего и четвертого траншей мы будем подтягивать людей, которые находятся в зоне риска из-за своей профессиональной деятельности. Например, работники сферы образования.

Массовая вакцинация от коронавируса жителей Брянской области начнется не раньше января-февраля следующего года.

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