Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 49 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1278 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8782 человек подтвердили диагноз, вылечились 7113 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 29 человек. В Брянском районе тесты показали положительный результат в семи случаях. Всего опасную болезнь диагностировали в 11 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 сентября 2020 года:

— Брянск – 3710 (+29)

— Брянский район – 729 (+7)

— Дятьковский район – 484

— Карачевский район – 325 (+1)

— Унечский район – 278 (+1)

— Сельцо – 255

— Погарский район – 198

— Новозыбков – 203 (+1)

— Жуковский район – 229 (+3)

— Трубчевский район – 202 (+1)

— Фокино – 186

— Стародубский район – 175 (+1)

— Клинцы – 157

— Климовский район – 157

— Мглинский район – 153

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 142

— Клетнянский район – 113 (+1)

— Навлинский район – 112

— Дубровский район – 112

— Брасовский район – 112 (+1)

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 64

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 57

— Жирятинский район – 57 (+3)

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 25

— Иногородние – 25.

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