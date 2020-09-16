Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 49 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1278 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8782 человек подтвердили диагноз, вылечились 7113 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Наибольшее число заболевших выявили в Брянске: 29 человек. В Брянском районе тесты показали положительный результат в семи случаях. Всего опасную болезнь диагностировали в 11 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 сентября 2020 года:
— Брянск – 3710 (+29)
— Брянский район – 729 (+7)
— Дятьковский район – 484
— Карачевский район – 325 (+1)
— Унечский район – 278 (+1)
— Сельцо – 255
— Погарский район – 198
— Новозыбков – 203 (+1)
— Жуковский район – 229 (+3)
— Трубчевский район – 202 (+1)
— Фокино – 186
— Стародубский район – 175 (+1)
— Клинцы – 157
— Климовский район – 157
— Мглинский район – 153
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 142
— Клетнянский район – 113 (+1)
— Навлинский район – 112
— Дубровский район – 112
— Брасовский район – 112 (+1)
— Комаричский район – 98
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 64
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 57
— Жирятинский район – 57 (+3)
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 25
— Иногородние – 25.
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