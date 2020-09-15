«КП-Брянск» поздравляет Александра Богомаза с победой на губернаторских выборах

На Брянщине с 11 по 13 сентября прошли выборы главы региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Редакция «Комсомольской правды – Брянск» поздравляет Александра Богомаза с уверенной победой на выборах. Желаем Вам профессиональных успехов, новых идей и продуктивной работы на благо жителей Брянской области.

На Брянщине с 11 по 13 сентября прошли выборы главы региона. С большим отрывом победу одержал действующий губернатор Александр Богомаз. Его поддержали 71,7 процентов проголосовавших.

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