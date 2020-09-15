366 видеокамер «Ростелекома» обеспечили видеонаблюдение за выборами губернатора Брянской области

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» обеспечил техническую готовность системы видеонаблюдения в Единый день голосования на выборах губернатора Брянской области. Для организации сервиса цифровой провайдер задействовал собственную защищенную сеть передачи данных. Сотрудники компании разместили 366 видеокамер на 183 объектах участковых избирательных и территориальных избирательных комиссий. Камеры работали все три дня проведения выборов — с 11 по 13 сентября. Система видеонаблюдения позволила провести процесс голосования максимально прозрачно. Оборудование фиксировало все происходящее в зоне выдачи бюллетеней и ящиков для голосования, а также итогового подсчета голосов.

Ольга Протасова, заместитель директора филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Компания “Ростелеком” имеет большой опыт в организации видеонаблюдения за процедурой голосования избирательных кампаний разного уровня. Мы задействовали имеющуюся инфраструктуру, оперативно предоставили каналы связи и оборудование. Записи со всех видеокамер по защищенным каналам передавались в Центр обработки данных “Ростелекома”, где они будут храниться 30 дней. При возникновении спорных ситуаций возможно скачать и тщательно исследовать любой фрагмент видеозаписи. За время выборной кампании система видеонаблюдения функционировала безотказно, что в очередной раз подтверждает высокий уровень готовности “Ростелекома” к реализации крупных цифровых проектов».

В дни проведения голосования технические специалисты «Ростелекома» в Брянской и Орловской областях контролировали состояние сетей связи, реагировали на все внештатные ситуации с целью обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения.

Развитая инфраструктура «Ростелекома» и высокие компетенции сотрудников компании позволяют быстро и качественно разворачивать видеонаблюдение для государственных заказчиков и бизнеса. Телекоммуникационная инфраструктура создается с учетом особенностей деятельности потребителей сервиса. Реализация видеонаблюдения возможна в любом масштабе и с неограниченным количеством видеокамер на объектах. Подробно об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно узнать на сайте и подать заявку на ее подключение по телефону 8 800 200 30 00.