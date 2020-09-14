За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровели 14 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровели 14 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 603 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8687 человек подтвердили диагноз, вылечились 7080 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразились 16 человек. В Дятьковском районе обнаружили шесть случаев заболевания. Всего опасную болезнь диагностировали в 16 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 сентября 2020 года:
— Брянск – 3663 (+16)
— Брянский район – 715 (+2)
— Дятьковский район – 480 (+6)
— Карачевский район – 322 (+1)
— Унечский район – 277
— Сельцо – 253 (+1)
— Погарский район – 198
— Новозыбков – 199 (+1)
— Жуковский район – 226 (+1)
— Фокино – 186 (+3)
— Стародубский район – 174
— Клинцы – 157
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 195 (+2)
— Мглинский район – 153
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 141
— Клетнянский район – 112 (+3)
— Навлинский район – 112 (+1)
— Дубровский район – 112 (+1)
— Брасовский район – 111 (+1)
— Комаричский район – 98 (+1)
— Суземский район – 78
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 64 (+1)
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 57
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 25 (+1)
— Иногородние – 24.
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