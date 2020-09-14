За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровели 14 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровели 14 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 603 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8687 человек подтвердили диагноз, вылечились 7080 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразились 16 человек. В Дятьковском районе обнаружили шесть случаев заболевания. Всего опасную болезнь диагностировали в 16 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 сентября 2020 года:

— Брянск – 3663 (+16)

— Брянский район – 715 (+2)

— Дятьковский район – 480 (+6)

— Карачевский район – 322 (+1)

— Унечский район – 277

— Сельцо – 253 (+1)

— Погарский район – 198

— Новозыбков – 199 (+1)

— Жуковский район – 226 (+1)

— Фокино – 186 (+3)

— Стародубский район – 174

— Клинцы – 157

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 195 (+2)

— Мглинский район – 153

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 141

— Клетнянский район – 112 (+3)

— Навлинский район – 112 (+1)

— Дубровский район – 112 (+1)

— Брасовский район – 111 (+1)

— Комаричский район – 98 (+1)

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 64 (+1)

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 57

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 25 (+1)

— Иногородние – 24.

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