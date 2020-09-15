Фото: ЛДПР Брянск.

Брянский сенатор Сергей Калашников переходит в Государственную Думу. Его место в Совете Федерации займет Вадим Деньгин.

- Идет сенатор наш в верхнюю палату, сейчас это будет Вадим Деньгин, - передает слова Владимира Жириновского РИА Новости. - Сегодня последний день будет сидеть в нижней палате.

Оба политика состоят в Либерально-демократической партии России. И представляют в парламенте один регион - Брянскую, Калужскую и Тульскую область.

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