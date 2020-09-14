Инаугурация брянского губернатора пройдет 22 сентября

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Инаугурация губернатора Брянской области пройдет 22 сентября. Действующий глава региона побеждает на выборах, которые проходили с 11 по 13 сентября. За Александра Богомаза отдали голос 71,7% избирателей.

Итоговая явка на выборах губернатора составила 50,37%, сообщает ТАСС. Это на 7% меньше, чем на выборах брянского губернатора в 2015-м.

Во вторник, 15 сентября, состоится подписание протоколов участковых избирательных комиссий. На данный момент обработали 100% протоколов.

- Все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы», - сказала председатель Избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова. - На выборах Губернатора Брянской области проголосовали более 50% избирателей, лидирует кандидат, набравший более 70 процентов голосов (71,7%), Александр Богомаз. Далее голоса распределились следующим образом: Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, Сергей Курденко -8,2% голосов, 4,3% голосов у Дмитрия Корнилова, 3,97% избирателей проголосовали за Сергея Чернышова.

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