Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 сентября 2020 года

Брянск готовится ко дню города. В этом году из-за коронавируса многие мероприятия состоятся в онлайн-режиме. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 14 сентября коронавирусом заболели 39 человек. Выздоровели 20 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1436 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8645 человек подтвердили диагноз, вылечились 7066 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразился 21 человек. В Дятьковском районе обнаружили восемь случаев заболевания. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.

Брянск готовится ко дню города - 17 сентября. Учреждения культуры подготовили тематические акции, которые начнутся уже с 14 сентября. В этом году из-за коронавируса многие мероприятия состоятся в онлайн-режиме.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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