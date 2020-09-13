Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразился 21 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 39 человек. Выздоровели 20 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1436 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8645 человек подтвердили диагноз, вылечились 7066 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразился 21 человек. В Дятьковском районе обнаружили восемь случаев заболевания. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 сентября 2020 года:

— Брянск – 3647 (+21)

— Брянский район – 713

— Дятьковский район – 474 (+8)

— Карачевский район – 321 (+1)

— Унечский район – 277

— Сельцо – 252

— Погарский район – 198

— Новозыбков – 198

— Жуковский район – 225 (+2)

— Фокино – 183

— Стародубский район – 174 (+1)

— Клинцы – 157 (+1)

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 193

— Мглинский район – 153

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 141

— Клетнянский район – 109 (+1)

— Навлинский район – 111 (+2)

— Дубровский район – 111

— Брасовский район – 110 (+1)

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 78 (+1)

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 63

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 57

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 24.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».