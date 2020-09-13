Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразился 21 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 39 человек. Выздоровели 20 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1436 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8645 человек подтвердили диагноз, вылечились 7066 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, за сутки в городе заразился 21 человек. В Дятьковском районе обнаружили восемь случаев заболевания. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 сентября 2020 года:
— Брянск – 3647 (+21)
— Брянский район – 713
— Дятьковский район – 474 (+8)
— Карачевский район – 321 (+1)
— Унечский район – 277
— Сельцо – 252
— Погарский район – 198
— Новозыбков – 198
— Жуковский район – 225 (+2)
— Фокино – 183
— Стародубский район – 174 (+1)
— Клинцы – 157 (+1)
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 193
— Мглинский район – 153
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 141
— Клетнянский район – 109 (+1)
— Навлинский район – 111 (+2)
— Дубровский район – 111
— Брасовский район – 110 (+1)
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 78 (+1)
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 63
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 57
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 24.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».