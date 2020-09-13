Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 сентября 2020 года

Больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Брянске, здесь заразились 12 горожан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 13 сентября коронавирусом заболели 35 человек. Выздоровели 19 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1515 тестов на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8606 человек подтвердили диагноз, вылечились 7046 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Брянске, здесь заразились 12 горожан. В Брянском районе заболели 8 жителей. В Карачевском и Дятьковском районах коронавирус выявили у 3 человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 12 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области завершился второй день голосования на губернаторских выборах. На 1088 избирательных участках дежурят восемь тысяч наблюдателей.

Выборы губернатора Брянской области проходят в течение трех дней: с 11 по 13 сентября. Такая мера была выбрана для того, чтобы не допустить на участках столпотворения и распространения коронавируса.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Всем голосующим выдают медицинские маски и перчатки, обрабатывают руки антисептиками, измеряют температуру тела бесконтактными градусниками.

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