В брянских Белых Берегах открыли после ремонта школу искусств

В здании перекрыли крышу, утеплили фасад, установили пластиковые окна. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянских Белых Берегах открыли после капитального ремонта детскую школу искусств №6. На это направили 12 миллионов рублей бюджетных денег.

В здании перекрыли крышу, утеплили фасад, установили пластиковые окна. Также в школе сделали дополнительные кабинеты для занятий, отремонтировали изостудию и зал для хореографии.

В детской школе искусств №6 занимаются около 400 детей из поселков Белые Берега и Малое Полпино, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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