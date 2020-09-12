В брянских Белых Берегах открыли после ремонта школу искусств

В здании перекрыли крышу, утеплили фасад, установили пластиковые окна.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В брянских Белых Берегах открыли после капитального ремонта детскую школу искусств №6. На это направили 12 миллионов рублей бюджетных денег.
В здании перекрыли крышу, утеплили фасад, установили пластиковые окна. Также в школе сделали дополнительные кабинеты для занятий, отремонтировали изостудию и зал для хореографии.
В детской школе искусств №6 занимаются около 400 детей из поселков Белые Берега и Малое Полпино, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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