Брянские выборы проходят в доброжелательной обстановке

Всем голосующим выдают медицинские маски и перчатки, обрабатывают руки антисептиками, измеряют температуру тела бесконтактными градусниками. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области продолжаются губернаторские выборы. На 1088 избирательных участках дежурят восемь тысяч наблюдателей. Они отмечают, что голосование проходит без серьезных нарушений в спокойной и доброжелательной обстановке.

Люди активно идут отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высокий пост. За первый день голосования на участки пришли больше 43 тысяч избирателей, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

Напомним, выборы губернатора Брянской области проходят в течение трех дней. Такая мера была выбрана, чтобы не допустить на участках столпотворения и распространения коронавируса.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Всем голосующим выдают медицинские маски и перчатки, обрабатывают руки антисептиками, измеряют температуру тела бесконтактными градусниками.

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