Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 12 горожан. В Брянском районе заболели 8 жителей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 35 человек. Выздоровели 19 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1515 тестов на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8606 человек подтвердили диагноз, вылечились 7046 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 12 горожан. В Брянском районе заболели 8 жителей. В Карачевском и Дятьковском районах коронавирус выявили у 3 человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 12 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 сентября 2020 года:

— Брянск – 3626 (+12)

— Брянский район – 713 (+8)

— Дятьковский район – 466 (+3)

— Карачевский район – 320 (+3)

— Унечский район – 277

— Сельцо – 252

— Погарский район – 198 (+1)

— Новозыбков – 198

— Жуковский район – 223 (+1)

— Фокино – 183 (+1)

— Стародубский район – 173 (+1)

— Клинцы – 156

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 193 (+1)

— Мглинский район – 153 (+2)

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 141

— Клетнянский район – 108

— Навлинский район – 109

— Дубровский район – 111

— Брасовский район – 109

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 77

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 63 (+1)

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 57 (+1)

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 24.

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