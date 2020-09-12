Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 12 горожан. В Брянском районе заболели 8 жителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 35 человек. Выздоровели 19 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1515 тестов на опасную инфекцию.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8606 человек подтвердили диагноз, вылечились 7046 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 12 горожан. В Брянском районе заболели 8 жителей. В Карачевском и Дятьковском районах коронавирус выявили у 3 человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 12 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 сентября 2020 года:
— Брянск – 3626 (+12)
— Брянский район – 713 (+8)
— Дятьковский район – 466 (+3)
— Карачевский район – 320 (+3)
— Унечский район – 277
— Сельцо – 252
— Погарский район – 198 (+1)
— Новозыбков – 198
— Жуковский район – 223 (+1)
— Фокино – 183 (+1)
— Стародубский район – 173 (+1)
— Клинцы – 156
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 193 (+1)
— Мглинский район – 153 (+2)
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 141
— Клетнянский район – 108
— Навлинский район – 109
— Дубровский район – 111
— Брасовский район – 109
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 77
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 63 (+1)
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 57 (+1)
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 24.
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