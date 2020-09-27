Влада Коваль из Брянска завоевала «золото» чемпионата России по теннису

Фото: vk.com, официальная страница Влады Коваль.

Уроженка Брянска Влада Коваль стала чемпионкой России по теннису 2020 года в парном разряде. Турнир завершился в Казани в воскресенье, 27 сентября. Финальный матч за первое место прошел «без боя», сообщает Федерация тенниса Республики Татарстан.

В 79-м по счету ЧР брянская спортсменка выступала в паре с москвичкой Софьей Лансере. Их путь в турнире стал триумфальным - девушки пробились в финал.

Итоговая встреча должна была состояться на корте №3 казанской академии в утреннее время 27 сентября – ориентировочно, после 10.00. Их соперниками значились Натела Дзаламидзе и Ольга Дорошина (обе из Москвы).

Объявлено, что именно Влада Коваль и Софья Лансере стали победительницами чемпионата России 2020 года в парном разряде. Воскресный матч прошел «без боя», отмечают организаторы.

Добавим, Влада Коваль занимается в Центре спортивной подготовки Брянской области. Всего в ЧР-2020 в столице Татарстана принимали участие теннисисты из 25 городов России. Из-за пандемии коронавирусной инфекции все поединки проходили без зрителей.

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