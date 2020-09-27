Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 сентября 2020 года

С начала пандемии в Брянской области у 9291 человек подтвердили диагноз "COVID-19". Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 52 человека. Выздоровели 53 пациента. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 1658 тестов на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9291 человек подтвердили диагноз, вылечились 7507 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

Лидером по суточному приросту заболеваемости стал Брянск. Там выявили 29 заболевших коронавирусом. На втором месте оказался Выгоничский район с 8-ю новыми коронавирусными пациентами, на третьей - Дятьковский район с 6-ю. Еще у восьми городов и районов Брянской области прибавилось по 1-2 COVID-положительному жителю.

Прилагаем полный перечень заболеваемости коронавирусом в регионе:

— Брянск – 3950 (+29)

— Брянский район – 783 (+1)

— Дятьковский район – 551 (+6)

— Карачевский район – 340

— Унечский район – 281

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 241

— Трубчевский район – 221

— Новозыбков – 210

— Погарский район – 202

— Фокино – 188 (+1)

— Стародубский район – 181 (+1)

— Клинцы – 163

— Выгоничский район – 162 (+8)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155 (+1)

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 117

— Навлинский район – 116

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 115

— Комаричский район – 100 (+1)

— Суземский район – 78

— Суражский район – 77 (+1)

— Красногорский район – 66 (+1)

— Клинцовский район – 65 (+2)

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 43

— Злынковский район – 32

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».