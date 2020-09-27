Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 сентября 2020 года

За сутки в Брянской области зафиксировали 42 новых случая коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Брянской области зафиксировали 42 новых случая коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 9239. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,04). Его обновленная величина равна 0,805.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 20 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 7454 (это чуть больше 80% от общего числа инфицированных). Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 37, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске – 31 эпизод. Еще у восьми районов произошла прибавка заболеваемости в 1-2 случая.

Сейчас условный ТОП-3 муниципалитетов с наибольшим числом COVID-19 выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 3921, 782 и 545 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1565 тестов на коронавирус. А их суммарное число с начала пандемии немного не дошло до 169 тысяч.

Стало известно, что коронавирусной карантин снят со Свенского монастыря, функционирующего под Брянском. Там, напомним, произошла вспышка COVID-19 – инфекцию подхватили монахи. Теперь древняя обитель работает в прежнем режиме, а в помещениях провели санитарную обработку.

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