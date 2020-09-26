Брянская теннисистка Влада Коваль вышла в финал чемпионата России

Фото: vk.com, страница Влады Коваль.

Брянская теннисистка Влада Коваль пробилась в финал 79-го чемпионата России, который в эти дни проходит в Казани. За «золото» турнира спортсменка будет бороться в паре с москвичкой Софьей Лансере.

В полуфинале девушки оказались сильнее пары Дарья Кружкова/Мария Ткачева. Хотя начали поединок с поражения в первом сете – 2:6. Однако во втором Влада и Софья переломили ход встречи и обыграли соперниц со счетом 6:4. За ними оказался и тай-брек, заменяющий третий сет в парных играх (10:3).

Решающий матч чемпионата назначен на воскресенье, 27 сентября. Там Влада Коваль и Софья Лансере встретятся с москвичками Нателой Дзаламидзе и Ольгой Дорошиной.

Влада Коваль занимается в Центре спортивной подготовки Брянской области. Всего в ЧР-2020 в столице Татарстана принимают участие теннисисты из 25 городов России. Сильнейших определяют в одиночном и парном разрядах.

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