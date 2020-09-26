Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 сентября 2020 года

С начала пандемии в Брянской области у 9239 человек подтвердили диагноз "коронавирус". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровели 20 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 1565 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9239 человек подтвердили диагноз, вылечились 7454 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

Лидером по суточному приросту заболеваемости стал Брянск. Там выявили 31 нового заболевшего коронавирусом. Еще у ряда городов и районов прибавилось по 1-2 COVID-пациенту, уточняют в региональном оперативном штабе.

Прилагаем полный список заболеваемости на 26 сентября 2020 года:

— Брянск – 3921 (+31)

— Брянский район – 782 (+2)

— Дятьковский район – 545

— Карачевский район – 340 (+1)

— Унечский район – 281 (+2)

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 241

— Трубчевский район – 221

— Новозыбков – 210

— Погарский район – 202

— Фокино – 187

— Стародубский район – 180 (+1)

— Клинцы – 163

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 154

— Выгоничский район – 154

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 117

— Навлинский район – 116

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 115 (+1)

— Комаричский район – 99 (+1)

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Клинцовский район – 63

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61 (+2)

— Севский район – 43

— Злынковский район – 32 (+1)

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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