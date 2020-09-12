Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 сентября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. На час ночи 12 сентября общее число заболевших в регионе составляет 8571 человек. За сутки подтвердили 38 новых диагнозов. За это же время выздоровели 35 человек. В сутки выполнили 1412 тестов на новую инфекцию.

Общее число брянцев, которые справились с болезнью превысило семь тысяч человек. Новых смертей от коронавируса не регистрируют. С начала эпидемии умерли 35 брянцев. В августе и сентябре ни одной смерти не фиксировали.

В Брянской области открылись 1088 избирательных участков. Выборы губернатора продлятся три дня до 13 сентября. Пока позволяет погода, многие избирательные участки расположили на улице. Это снизит риск распространения коронавируса.

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