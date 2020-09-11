В Белых Берегах открыли аллею Славы и Памяти

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском поселке Белые Берега в пятницу, 11 сентября, открыли аллею Славы и Памяти. На ней увековечены имена белобережцев, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Создать памятное место предложили жители поселка. Они собрали имена всех бойцов. Проект победил в конкурсе инициативного бюджетирования. После завершения церемонии открытия мемориала почетные гости возложили к нему цветы.

В тот же день в Белых Берегах после ремонта открыли школу искусств №6. В ней занимаются 400 ребят из поселка и Малого Полпина. На работы выделили 12 миллионов рублей. В здании школы перекрыли крышу, выполнили ремонт внутри, утеплили фасад, установили пластиковые окна, обустроили дополнительные классные комнаты, привели в порядок изостудию и хореографический зал, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

И еще один подарок для жителей поселка - новый школьный стадион. Выпускники школы №29 всегда отличались высокими спортивными достижениями. Теперь ребята смогут заниматься на многофункциональной спортплощадке и других спортивных сооружениях, которые компактно разместились на территории школы.

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