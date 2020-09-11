В Брянской области стартовал конкурс "Народный участковый-2020"

Брянский "Народный участковый-2016". Фото: Елена РАКОВА

В Брянской области с 11 сентября стартовал ежегодный конкурс "Народный участковый-2020". В первом этапе участвуют 32 претендента. Участковые представляют каждый территориальный орган брянской полиции. Голосовать можно на официальном сайте брянской полиции.

Первый тур голосования продлится до 20 сентября. На второй этап пройдут только 13 участковых. Онлайн-голосование второго тура будет проходить с 7 по 16 октября, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. На этом этапе определится победитель, который будет представлять наш регион на всероссийском уровне.

Лучшего участкового в России определят накануне 17 ноября. В этот день участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник. Народному участковому-2020 вручат главный приз.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».