На выборах в Брянской области будут дежурить 3000 полицейских

Возле избирательных участков запретили парковку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На выборах в Брянской области будут дежурить три тысячи полицейских. Порядок на избирательных участках охраняют также больше 300 сотрудников Росгвардии,170 частных охранников, около 300 добровольных дружинников и больше 40 представителей казачества.

Перед началом голосования избирательные участки проверили со служебными собаками и с помощью специальных приборов. На каждом участке работают контрольно-пропускные пункты. Возле избирательных участков запретили парковку.

По каждому заявлению о нарушениях на участках в полиции проводят проверку, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Полицейский не имеет права консультировать избирателей. При возникновении вопросов сотрудник проводит избирателя к членам избирательной комиссии.

Наблюдатели на выборах могут вести фото- и видеосъемку. Удалить наблюдателя с участка можно только по решению суда. Но при совершении нарушения или преступления полицейский обязан пресечь незаконные действия.

Выборы губернатора Брянской области стартовали в пятницу, 11 сентября. Голосование продлится три дня до 13 сентября. Избирательные участки открылись на свежем воздухе, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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