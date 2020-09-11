В Брянске новые собственники отремонтируют здание бывшей канатной фабрики

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Брянске новые собственники планируют отремонтировать здание бывшей канатной фабрики на автовокзале. Как рассказали "КП-Брянск" в региональном управлении по охране и сохранения культурного наследия, владельцам выдали задание на проведение работ. За согласованием проектной документации они пока не обращались.

По информации СМИ, здание будут реконструировать по проекту Александра Перова. Архитектор предлагал эскиз проекта реставрации еще два года назад прошлому собственнику. Но дело дальше разговоров тогда не пошло.

Фабрика купца Мартынова была построена во второй половине 19-го века. Здание появилось на тогдашней окраине города. Сейчас оно находится по адресу улица Красноармейская, 61. Дом сложен из кирпича, окрашен по кладке, детали были побелены.

Здание бывшей канатной фабрики пустует несколько десятилетий. Последние годы оно переходило из рук в руки. Оно расположено в проходном месте в районе автовокзала. Но никто из собственников ремонтировать его не стал.

На днях вокруг здания заметили суету. Рабочие спилили деревья, расчистили территорию вокруг.

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