В Брянской области за пять лет создали 4,5 тысячи мест в школах и 3 тысячи – в детских садах

Фото: пресс-служба департамента внутренней политики Брянской области.

В Брянской области за пять лет создали 4,5 тысячи мест в школах и 3 тысячи мест – в детских садах. В регионе с нуля построили четыре школы: в Брянске, поселке Свень, Стародубе и Карачевском районе.

Дополнительные места создавали за счет пристроек к существующим образовательным учреждениям. Это позволило ребятам учиться в первую смену. За последние годы пристройки появились у школ №43, №59, у лицея №27, Снежской гимназии и клетнянской школы №2. Новые здания строят по всем требованиям безопасности. Школьникам нравится в них учиться. В классах устанавливают современное оборудование.

Работающие школы каждый год капитально ремонтируют, сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области. Где требуется – переоснащают новым оборудованием.

В Брянске для одаренных детей открыли технопарк «Кванториум». В ближайшее время такой же появится в Клинцах. Для ребят из других районов будет доступен передвижной технопарк. В следующем году Брянск присоединится к федеральному проекту для талантливых школьников – «Сириус».

За пять лет в Брянской области удалось полностью ликвидировать очередь в детских садах для детей старше трех лет. А вот для малышей ясельного возраста мест еще некоторое время назад не хватало. Поэтому все силы бросили на строительство групп для детей младше трех лет. И только в прошлом году таких открыли 16.

Но эта работа продолжится. В ближайших планах – строительство двух полнокомплектных школ в Брянске. На территории старого аэропорта завершается строительство детского сада – второго в новом микрорайоне. Еще два детских сада в Брянске находятся в стадии строительства, а также четыре пристройки к дошкольным учреждении в Брянске, Клинцах и Навлинском районе. На базе частных детских садов каждый год будут создавать по 10 ясельных групп.

В следующем году в регионе откроют четыре новых детских сада. Всего по программе до 2024 года дополнительно создадут 1215 мест в детских садах, 790 из них – для самых маленьких.

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