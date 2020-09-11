Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 сентября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 38 человек. Выздоровели 35 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1412 тестов на опасную инфекцию.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8571 человека подтвердили диагноз, вылечились 7027 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 11 горожан. В Брянском районе заболели шесть жителей. В Жуковском и Дятьковском районах коронавирус выявили у 5 человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 сентября 2020 года:
— Брянск – 3614 (+11)
— Брянский район – 705 (+6)
— Дятьковский район – 463 (+5)
— Карачевский район – 317 (+1)
— Унечский район – 277
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197
— Новозыбков – 198
— Жуковский район – 222 (+5)
— Фокино – 182 (+3)
— Стародубский район – 172
— Клинцы – 156
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 192 (+3)
— Мглинский район – 151
— Почепский район – 145
— Выгоничский район – 141
— Клетнянский район – 108
— Навлинский район – 109
— Дубровский район – 111 (+1)
— Брасовский район – 109 (+2)
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 77 (+1)
— Суражский район – 76
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 56
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 24.
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