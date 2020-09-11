Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 сентября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 38 человек. Выздоровели 35 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1412 тестов на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8571 человека подтвердили диагноз, вылечились 7027 жителей региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 11 горожан. В Брянском районе заболели шесть жителей. В Жуковском и Дятьковском районах коронавирус выявили у 5 человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 сентября 2020 года:

— Брянск – 3614 (+11)

— Брянский район – 705 (+6)

— Дятьковский район – 463 (+5)

— Карачевский район – 317 (+1)

— Унечский район – 277

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197

— Новозыбков – 198

— Жуковский район – 222 (+5)

— Фокино – 182 (+3)

— Стародубский район – 172

— Клинцы – 156

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 192 (+3)

— Мглинский район – 151

— Почепский район – 145

— Выгоничский район – 141

— Клетнянский район – 108

— Навлинский район – 109

— Дубровский район – 111 (+1)

— Брасовский район – 109 (+2)

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 77 (+1)

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 56

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 24.

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