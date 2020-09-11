Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 сентября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило 8500 человек. За сутки подтвердили 36 новых случаев заражения. За 24 часа выполнили почти полторы тысячи тестов. Выписали 38 человек, они справились с болезнью. В Брянске число заболевших стало больше 3600 жителей. С начала эпидемии почти семь тысяч брянцев выздоровели после коронавируса.

С 9 сентября изменились правила для въезда на Украину. Теперь через соседнее государство нельзя следовать транзитом. Исключение сделано только для водителей грузовиков, рейсовых автобусов, членов экипажей воздушных, морских, речных судов, а также локомотивных бригад. Границу Украины могут пересекать бабушки и дедушки - их добавили к перечню родственников. Студенты могут въехать в страну, если учатся в высшем учебном заведении.

В Брянской области 11 сентября стартуют выборы губернатора. Из-за коронавируса их растянули на три дня. Свой голос можно будет оставить на избирательных участках в пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за трехдневных выборов изменился график работы общеобразовательных школ, так как в них часто располагаются избирательные участки. В пятницу большинство ребят отправили на самостоятельную подготовку. В понедельник, 14 сентября, некоторым школьникам сделали выходной, другие начинают учиться позже обычного. После выборов в школах необходимо все продезинфицировать.

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