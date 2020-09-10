За минувшие сутки заболели 36 человека. Выздоровели 38 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 36 человек. Выздоровели 38 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1486 тестов на опасную инфекцию.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8533 человек подтвердили диагноз, вылечились 6992 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 13 горожан. В Жуковском районе коронавирус выявили у 8 человек. В Брянском районе заболели пять жителей. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 сентября 2020 года:
— Брянск – 3603 (+13)
— Брянский район – 699 (+5)
— Дятьковский район – 458 (+1)
— Карачевский район – 316
— Унечский район – 277
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197
— Новозыбков – 198 (+1)
— Жуковский район – 217 (+8)
— Стародубский район – 172
— Фокино – 179
— Клинцы – 156
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 189 (+1)
— Почепский район – 145
— Мглинский район – 151
— Выгоничский район – 141 (+2)
— Клетнянский район – 108 (+1)
— Навлинский район – 109
— Дубровский район – 110
— Брасовский район – 107 (+3)
— Суражский район – 76
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 76
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 56 (+1)
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 24.
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