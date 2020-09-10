За минувшие сутки заболели 36 человека. Выздоровели 38 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 36 человек. Выздоровели 38 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1486 тестов на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8533 человек подтвердили диагноз, вылечились 6992 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 13 горожан. В Жуковском районе коронавирус выявили у 8 человек. В Брянском районе заболели пять жителей. Всего опасную болезнь диагностировали в 10 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 сентября 2020 года:

— Брянск – 3603 (+13)

— Брянский район – 699 (+5)

— Дятьковский район – 458 (+1)

— Карачевский район – 316

— Унечский район – 277

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197

— Новозыбков – 198 (+1)

— Жуковский район – 217 (+8)

— Стародубский район – 172

— Фокино – 179

— Клинцы – 156

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 189 (+1)

— Почепский район – 145

— Мглинский район – 151

— Выгоничский район – 141 (+2)

— Клетнянский район – 108 (+1)

— Навлинский район – 109

— Дубровский район – 110

— Брасовский район – 107 (+3)

— Суражский район – 76

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 76

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 56 (+1)

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 24.

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