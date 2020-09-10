Игорь Щеголев поручил начать работу по созданию на этой территории полноценного археологического комплекса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Туристический потенциал Брянской области оценил Игорь Щеголев. Полномочный представитель президента России в ЦФО побывал в селе Вщиж Жуковского района.

Он посетил музей, расположенный в Тихвинской церкви, осмотрел живописные вщижские просторы. Полпред поручил начать работу по созданию на этой территории полноценного археологического комплекса.

Древнее славянское поселение Вщиж, расположенное недалеко от родины Федора Тютчева Овстуга, также может стать частью туристического маршрута выходного дня, рассказал на своей странице в социальной сети губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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