Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 сентября 2020 года

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 10 горожан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 10 сентября коронавирусом заболели 32 человека. Выздоровел 31 пациент, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 982 теста на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8497 человек подтвердили диагноз, вылечились 6954 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 10 горожан. В Клинцах коронавирус обнаружили у четырех человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

9 сентября футболистам «Динамо-Брянск» присудили второе техническое поражение со счетом 0:3. Команда должна была сыграть очередной матч футбольной национальной лиги с «Нефтехимиком».

Но из-за положительных тестов на коронавирус брянских футболистов временно отстранили от игр. Двухнедельный карантин должен закончиться 17 сентября, если не будет выявлено новых случаев заражения.

Раньше брянцам также присудили техническое поражение за отмененный матч с командой «Спартак-2». Накануне этой игры проверка игроков на COVID-19 показала 11 положительных тестов. При этом симптомы коронавируса есть лишь у двух членов команды, у остальных болезнь протекает бессимптомно.

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