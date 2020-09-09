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Общество

В Брянске два сотрудника полиции попались на взятке в 120 тысяч рублей

Житель Брянска пытался за деньги приобрести автомобильные права без сдачи экзаменов
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Передача взятки велась под контролем силовых структур.

Передача взятки велась под контролем силовых структур.

Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске возбудили уголовные дела на сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции за продажу водительских прав.

Следствие установило, что с 16 по 18 марта 2020 года заместитель начальника и инспектор МРЭО ГИБДД УМВД России без необходимых испытаний приняли теоретический экзамен на право управления автомобилем. За это через двух посредников замначальника получил от жителя Брянска 60 тысяч рублей.

С 26 марта по 31 июля этот же гражданин также через посредников передал госинспектору МРЭО еще 60 тысяч рублей за успешную сдачу практической части экзамена без фактического присутствия на итоговом испытании.

– В результате незаконных действий сотрудников полиции при посредничестве трех жителей областного центра жителю города Брянска незаконно выдано водительское удостоверение категории «В», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Передача взятки велась под контролем силовых структур. Подозреваемые задержаны, в отношении них завели уголовные дела за взяточничество и посредничество во взяточничестве. Двум сотрудникам полиции и трем посредникам предъявили обвинение. Рассматривается вопрос изоляции обвиняемых от общества, рассказали в следственном комитете России по Брянской области.

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Происшествия: КРИМИНАЛ

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