В Брянске ввели дополнительные автобусы на маршруте №25

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В Брянске с 9 сентября добавили автобусы на маршрут №25 «Школа №61 – Телецентр». Дополнительные машины будут курсировать в будние дни по вечерам, рассказали в Брянском автотранспортном предприятии.

Отправление от остановки «Школа №61» в 21.00. От «Телецентра» поздний автобус тронется в 22.20.

Будничное расписание автобуса №25 по вечерам:

Школа № 61 – 19:14, 19:50, 20:10, 21:10, 22:00.

Телецентр – 20:03, 20:21, 20:39, 21:12, 21:50, 22:20, 23:00.

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