Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 10 горожан. В Клинцах коронавирус обнаружили у четырех человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровел 31 пациент, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 982 теста на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8497 человек подтвердили диагноз, вылечились 6954 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 10 горожан. В Клинцах коронавирус обнаружили у четырех человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 сентября 2020 года:

— Брянск – 3590 (+10)

— Брянский район – 694 (+1)

— Дятьковский район – 457 (+3)

— Карачевский район – 316 (+1)

— Унечский район – 277 (+1)

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197

— Новозыбков – 197 (+2)

— Жуковский район – 209

— Стародубский район – 172 (+3)

— Фокино – 179 (+2)

— Клинцы – 156 (+4)

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 188

— Почепский район – 145 (+1)

— Мглинский район – 151

— Выгоничский район – 139

— Клетнянский район – 107

— Навлинский район – 109 (+2)

— Дубровский район – 110

— Брасовский район – 104

— Суражский район – 76

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 76

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 55 (+1)

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 26 (+1)

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 24.

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