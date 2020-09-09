Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 10 горожан. В Клинцах коронавирус обнаружили у четырех человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровел 31 пациент, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 982 теста на опасную инфекцию.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8497 человек подтвердили диагноз, вылечились 6954 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь заразились 10 горожан. В Клинцах коронавирус обнаружили у четырех человек. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 сентября 2020 года:
— Брянск – 3590 (+10)
— Брянский район – 694 (+1)
— Дятьковский район – 457 (+3)
— Карачевский район – 316 (+1)
— Унечский район – 277 (+1)
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197
— Новозыбков – 197 (+2)
— Жуковский район – 209
— Стародубский район – 172 (+3)
— Фокино – 179 (+2)
— Клинцы – 156 (+4)
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 188
— Почепский район – 145 (+1)
— Мглинский район – 151
— Выгоничский район – 139
— Клетнянский район – 107
— Навлинский район – 109 (+2)
— Дубровский район – 110
— Брасовский район – 104
— Суражский район – 76
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 76
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 55 (+1)
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 26 (+1)
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 24.
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